LibertÃ© provisoire pour le journaliste Hacen Lebatt placÃ© sous contrÃ´le judiciaire

Alakhbar - La chambre pénale prés de la Cour d'appel de Nouakchott a ordonné le lundi 12 octobre courant, la mise en liberté provisoire du journaliste et blogueur Hacen Ould Lebatt avec placement sous contrôle judiciaire.



L’ordre signé par le magistrat Ghassem Ould Vall de relâcher le confrère, a été adressé au régisseur de la prison civile de Nouakchott.



Le directeur de la Banque Mauritanienne pour l’Investissement (BMI) a retiré la plainte, ayant conduit à une condamnation d’emprisonnement d’un an ferme de la chambre pénale prés du tribunal de Nouakchott Ouest de Ould Lebatt.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



