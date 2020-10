Le ministre du PÃ©trole visite la Somelec

AMI - Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh a effectué, lundi, une visite d’information à la société mauritanienne d’électricité (SOMELEC).



La première étape du ministre a été la centrale mixte de Nouakchott qui produit 180 MW et fonctionne avec du mazout et du gaz naturel. Le centre national de contrôle à distance a été la deuxième étape de la visite.



M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh s'est rendu ensuite à la centrale éolienne qui produit 31,5 MW et approvisionne Nouakchott en énergie électrique puis la centrale solaire de 50 MW qui s’inscrit dans les objectifs du gouvernement dans le domaine de l’énergie notamment la généralisation de l’accès des populations à l’électricité et l’amélioration de la qualité de la fourniture d’énergie électrique ainsi que l’intégration à grande échelle des énergies renouvelables pour la réalisation d’un prix énergétique optimal.



La centrale contribue à la sécurisation de la fourniture d’énergie électrique et la couverture de la demande en électricité de la ville de Nouakchott et du réseau national interconnecté à court, moyen et long terme.



Au cours d’une réunion avec les travailleurs, le ministre leur a demandé de redoubler d’efforts afin d’améliorer la production de la société qui constitue le moteur de l’économie nationale.



Il a indiqué que la visite est une occasion pour rappeler les grands défis auxquels fait face la Mauritanie dans la concrétisation de ses objectifs de développement, soulignant que sans l’électricité il ne peut y avoir de développement économique durable.



M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh a précisé qu’il travaillera avec les départements concernés en vue d’attirer les investissements pour le secteur énergétique afin de traduire le programme de changement en réalité palpable.



Le ministre a assuré que des efforts seront entrepris pour obtenir plus d’énergie en exploitant les futures grandes occasions comme le gaz en 2023 et les transformations technologiques comme l’énergie solaire photovoltaïque.













