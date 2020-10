EvÃ¨nement : SembÃ¨ne Ã  travers l'Afrique 2020 | Les Studios HOLPAC

Les Studios HOLPAC - Projection – Les Studios HOLPAC et l’Association ACIM (Association des Cinéastes Indépendants en Mauritanie) organise la 4e Edition de « Sembene à Travers l’Afrique » en Mauritanie du 19 au 25 octobre 2020 à la salle Cinéma Connectée « Jamie RAVETZ ».



L’Objectif est de promouvoir Un Cinéma Africain pour L’Afrique Sembene, le père du cinéma africain, a consacré 50 ans à conter des histoires pour galvaniser ses frères et sœurs. Mais pour les Africains, restent presque invisibles.



Le programme intitulé Sembene A Travers L’Afrique est une collaboration avec des centaines d’organisations, d’écoles, d’universités et d’individus, avec un seul objectif: rendre le travail intemporel de Sembene aux Africains Inauguré en 2017, ce programme annuel intitulé Sembene A Travers l’Afrique aura lieu cette année Octobre avec des consignes spéciales sur la pandémie de COVID-19, au programme des projections et des séminaires en ligne.



Trois (3) jours de projections sont organisés,



1. Le jeudi, 22 octobre 2020 à partir de 16h



2. Le vendredi, 23 octobre 2020 à partir de 19h



3. Et le Samedi, 24 octobre 2020 à 19h



Pour plus d’information sur l’évènement, il faut contacter ce numéro +222 37 78 59 32













