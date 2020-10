SÃ©nÃ©gal-Mauritanie-Football-Historique : Les Mourabitounes courent aprÃ¨s une premiÃ¨re victoire contre les Lions

APS - L’équipe nationale de football de la Mauritanie court après une première victoire contre les Lions en match officiel, indique un extrait d’un livre sur l’équipe nationale du Sénégal devant paraître prochainement.



Selon ce document extrait du livre dont l’auteur est Mamadou Koumé, ancien directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (APS), les deux meilleurs résultats enregistrés par les Mourabitounes contre les Lions sont des matchs nuls.



Le premier remonte aux éliminatoires de la CAN 1996 à Dakar, match joué le 7 avril 1995 et qui s’est soldé par un 0-0, l’autre match nul ayant sanctionné une rencontre amicale (0-0) jouée le 17 mai 1996 à Nouakchott.



Selon ce livre consistant en un "recueil de tous les résultats de l’équipe nationale de 1961 à nos jours, les compositions d’équipe et les buteurs", le premier match entre les deux équipes a été joué en septembre 1972, dans le cadre des éliminatoires des Jeux africains. Il s’était soldé par 10-1 en faveur du Sénégal.



Il y a en tout 11 rencontres entre les deux équipes nationales, pour deux nuls et neuf victoires pour les Lions.



Mais il reste que c’est la Mauritanie qui a éliminé le Sénégal de la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2014, une compétition exclusivement jouée par des footballeurs évoluant dans les championnats locaux.



Le Sénégal avait gagné la manche aller 1-0 à Dakar avant de subir la loi de la Mauritanie 0-2 à Nouakchott, une victoire synonyme de qualification du football mauritanien pour sa première phase finale en compétition continentale de football.



