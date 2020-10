Espace Culturel DiadiÃ© Tabara Camara : communiquÃ©

Espace Culturel diadié Tabara - de nos différences est une initiative de l’Espace Culturel soutenue par le projet de résilience pour la cohésion culturelle et sociale en Mauritanie (CORIM).



Une initiative socio-éducative, artistique et culturelle (danses, théâtre, contes et arts plastiques) au profit des jeunes des écoles, des quartiers et mahadras dans les communes d’Arafat - Toujinine - Riad et El mina.



Ce projet a pour objectif de faciliter la rencontre et l’acceptation des différences, de faire connaitre les valeurs des uns et des autres pour lutter contre le rejet, l’exclusion sociale.



Par cette initiative, l’Espace Culturel et ses partenaires développent et valorisent les talents artistiques et culturels des jeunes pour qu’ils contribuent efficacement dans la promotion du vivre ensemble.



En effet, L’expression artistique est un moyen ludique et pertinent qui permet de renforcer la capacité des jeunes à s’organiser pour créer, inventer, participer à la vie de la Cité, prendre la parole et trouver leur place par une réappropriation de l’espace public. Le projet prévoit la mise en place d’ateliers artistiques et des restitutions sous forme de journées culturelles dans les quatre communes sur les thèmes de la différence et de la diversité culturelle.



Enfin les restitutions permettront aux jeunes des 4 communes de non seulement, mieux se connaitre mais également de favoriser la rencontre et les échanges entre jeunes filles et garçons des écoles avec ceux des mahadras qui pourront s’ouvrir à des pratiques artistiques et culturelles.



Infos :



