Trarza : Le fleuve dÃ©borde et menace un village de TÃ©kan

Alakhbar - Les habitants du village de Aache dans la commune de Tékane (Trarza - Sud-ouest) appellent à une aide urgente pour repousser les eaux du fleuve qui se sont débordées menaçant tout le village.



Se confiant lundi à Alakhbar, Mohameden Taher, un habitant de Aache a dit que le barrage qui protégeait le village en période de crue du fleuve s'est partiellement effondré vendredi dernier mettant le village à la merci des eaux.



Mohameden Tahel reconnaît que le chef de l’arrondissement est venu constater la menace, mais sa visite n'a pas été suivi d’effets alors que les eaux du fleuve continuent leur montée en raison des pluies.













