PremiÃ¨re femme mauritanienne aux commandes de lâ€™avion prÃ©sidentiel

Le Calame - Agée d’une trentaine d’années, Ilham Zeidane Meihimid est la première femme mauritanienne à piloter l’avion du président de la République.



Ayant acquis son brevet de pilote en 2015, après avoir effectué des stages de perfectionnement sur Boeing Embraer, Skayhock… cette jeune dame, âgée d’une trentaine d’années et mère d’un enfant a fait ses humanités au Canada. Elle a, à son actif des vols solaires de nuit en hiver de Montréal, avec décollage et atterrissage entièrement aux instruments.



C’est donc cette jeune femme qui a eu le privilège et la confiance pour prendre les commandes de l’avion présidentiel, lors du récent voyage de Ghazwani en Guinée Bissau, à l’occasion des festivités de l’indépendance de ce pays ami, en septembre dernier.



Cette distinction ou cette attention au genre ne manquera certainement pas de susciter l’intérêt et l’émulation des jeunes femmes mauritaniennes. Ce métier n’est pas qu’une exclusivité masculine sous nos cieux.









