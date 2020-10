Annulation du match amical SÃ©nÃ©gal-Mauritanie en raison de cas positifs Ã  la COVID-19 (FFRIM)

FFRIM - La FFRIM informe de l’annulation officielle du match amical qui devait opposer le Sénégal à la Mauritanie, ce mardi 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès, suite à l’apparition de plusieurs cas positif à la COVID-19 parmi les joueurs et le staff des Mourabitounes.



La FFRIM assure à l’opinion publique que les cas testés positifs se portent bien et ne présentent aucun symptôme.