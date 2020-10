Arrestation dâ€™un mÃ©decin transportant 3 Ã©trangers en situation irrÃ©guliÃ¨re

Tawary - Les services sécuritaires en position à l’entrée Est de la ville de Boutilimit ont interpellé, hier, lundi 12 octobre, un médecin en provenance d’Aioun, transportant à bord de sa voiture trois étrangers en situation illégale en direction de Nouakchott.



Selon des sources, le médecin demandait aux étrangers de descendre du véhicule à l’approche de chaque poste de contrôle en attendant de dépasser les contrôleurs.



Le passeur présumé a été indexé par des conducteurs à l’entrée de la ville de Boutilimit, où, il a été arrêté.



Et aux premières minutes de l’enquête, les trois étrangers ont avoué être en situation illégale et pour entrer à Nouakchott, ils ont donné un montant considérable à l’homme en question, rapporte notre source.



Il est prévu que le présumé passeur d’étrangers soit déféré devant les autorités judiciaires à Rosso pour qu’il réponde aux accusations portées contre lui.









