Le foyer de fiÃ¨vre de la vallÃ©e du Rift s'Ã©tend en Mauritanie MÃ©decine des voyages

MesVaccins.net - En Mauritanie, les autorités sanitaires avaient signalé au début du mois d'octobre 2020 des cas humains de fièvre de la vallée du Rift (FVR) (5 cas dont 2 décès) dans deux régions du pays (nouvelle n°16442 du 5 octobre 2020).



Au 5 octobre 2020, 88 échantillons de cas suspects avaient été envoyés à l'Institut national de recherche en santé publique : 36 cas étaient confirmés par PCR et sérologie, 46 étaient négatifs et 6 échantillons sont toujours en attente de résultats.



Treize décès ont été signalés parmi les cas confirmés (taux de létalité de 36 %). Les cas confirmés étaient localisés dans 9 régions (Adrar, Assaba, Brakna, Hodh Elchargui, Hodh El Gharby, Tagant, Trarza, Gorgol et Noukchott Sud).



La surveillance continue de la FVR au niveau animal a confirmé l'existence de foyers dans les régions de l'Assaba, du Tagant, du Brakna, du Trarza et du Hodh Elgharbi. L'analyse de 165 échantillons prélevés entre le 16 et le 23 septembre 2020 confirmait une infection chez 33 camélidés, 4 petits ruminants et 6 bovins.



Source : Outbreak News Today.



Auteur : Jacques MORVAN



Référence principale : outbreaknewstoday.com









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité