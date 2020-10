CinÃ©ma: Mahmoud Yassine, un des derniers monstres sacrÃ©s de l'Ã¢ge d'or du cinÃ©ma Ã©gyptien, est mort

RFI - L'acteur Mahmoud Yassine était âgé de 79 ans. "Mon père, l'artiste Mahmoud Yassine, est décédé", a écrit l'artiste et auteur Amr Mahmoud Yassine sur sa page Facebook.



Né en 1942 dans le gouvernorat côtier de Port-Saïd, Mahmoud Yassine a commencé sa carrière artistique à la fin des années 1960 par le théâtre, avant de participer à plus de 150 films. Il a aussi joué dans une soixantaine de séries télévisées et une vingtaine de pièces de théâtre.



Mahmoud Yassine était une célébrité dans le monde arabe. Père de deux enfants, il était marié à l'actrice Shahira.