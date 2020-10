Les eaux du fleuve inondent des pÃ©rimÃ¨tres agricoles au niveau de BoghÃ©

Essahraa - Les eaux du fleuve Sénégal ont inondé 10 hectares relevant de deux périmètres agricoles au niveau de Boghé, dans le Sud du Brakna, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans son bulletin quotidien relatif à la situation des intempéries et à leurs conséquences.



Deux chambres en banco se sont également effondrées sous l’effet des dernières pluies au niveau de M’Bagne, indique ledit flash d’information. Des huttes et des toits sont tombés aussi à Lexeiba II au Trarza, à la suite d’une tempête.



Une montée du niveau des eaux du fleuve a été enregistrée a niveau de Kaédi, tant que le même niveau s’est stabilisé et baissé respectivement au niveau de l’affluent du Gorgol et du barrage de Voum Legleita.