Le prÃ©sident Ould Ghazouani tient une rÃ©union avec le ministre de la Justice Ould BoyÃ©

Mourassiloun - Le président de la République Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a convoqué le mardi 13 octobre courant au palais présidentiel, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Abdallahi Ould Boyé.



Ces entretiens, les premiers du genre entre le président et le ministre ont duré une heure d’horloge, ont révélé des sources généralement bien informées.



Cette rencontre intervient également, après un autre tête-à-tête entre le président et le Premier ministre Mohamed Ould Bilal.



Des réunions qui se tiennent aussi, quelques jours, avant le transfert du dossier de l'enquête diligentée par le pôle anticorruption, sur des cas de malversations, de mauvaise gestion et de détournements des biens publics au cours de la décennie passée, au Parquet Général.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité