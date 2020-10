Fin de la premiÃ¨re Ã©tape de la correction du baccalaurÃ©at

Sahara Médias - La direction des examens et des concours en Mauritanie a annoncé la fin de la première étape de la correction du baccalauréat, organisé en septembre dernier.



Le directeur des examens et des concours, El Yedali O. Meguett a confirmé la fin de la correction dans le dernier centre, celui des sciences naturelles à cause du grand nombre de candidats dans cette filière.



Dans une déclaration faite à l’agence mauritanienne d’information, ould Meguett a annoncé le début de la seconde phase qui concerne le secrétariat chargé de la vérification avant d’introduire les résultats dans le système électronique, « une étape qui prend généralement moins de temps » a notamment dit O. Meguett.



Les commissions chargées de la correction n’ont pas fixé de date pour l’annonce des résultats, quand bien même elles ont réaffirmé que le travail qui reste à faire ne prend pas beaucoup de temps.



Quatre centres ont été prévus à Nouakchott pour la correction du baccalauréat : filières littéraires (lettres modernes et lettres originelles), les filières scientifiques (mathématiques et sciences naturelles).



Près de 50.000 candidats ont pris part cette année à cet examen, répartis entre 136 centres dont 81 à l’intérieur du pays, les autres centres à Nouakchott.









