La Mauritanie demande Ã  lâ€™UA dâ€™Å“uvrer pour que le vaccin contre le covid-19 soit disponible sur le continent

Sahara Médias - Le ministre mauritanien des affaires étrangères et des mauritaniens résidants à l’extérieur, Ismael O. Cheikh Ahmed a demandé mardi, à l’union africaine de déployer tous les efforts pour que les africains puissent disposer d’un vaccin contre le coronavirus dès sa disponibilité.



Le ministre qui s’exprimait lors de la 37ème session du conseil exécutif de l’union, a dit que la promptitude de la disponibilité de l’union et la grande solidarité témoignée par les africains ont eu des résultats importants dans la lutte contre le covid-19 et la réduction de ses impacts négatifs.



Le ministre a appelé les africains à faire front commun pour demander l’annulation de la dette des pays les plus pauvres en Afrique afin d’alléger les impacts de cette pandémie et prévenir la désintégration de leurs économies.



« Une approche que le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani n’a cessé de défendre dans tous les forums, depuis le début de la pandémie » a encore dit le ministre mauritanien des affaires étrangères.



Il a remercié les pays africains et tous les autres pays pour le soutien apporté à la Mauritanie et l’octroi des aides pour faire face au coronavirus apparu dans le pays au début du mois de mars.









