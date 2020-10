Annonce de lâ€™ouverture dâ€™un nouveau marchÃ© en Mauritanie sous le nom de Â« Souk AlgÃ©rie Â»

Adrar-Info - Le président de l’Organisation nationale des entreprises algériennes, Mustapha Rubein, a confirmé que son pays a décidé, avec la partie mauritanienne, d’ouvrir un nouveau marché appelé «Souk Algérie».



Le responsable algérien a révélé de nouveaux accords liés au commerce extérieur, au premier rang desquels, l’ouverture de la voie aux exportateurs, vers la Mauritanie qui permettra aux producteurs et revendeurs de promouvoir leurs produits vers la profondeur africaine. Cela coïncide avec l’entrée des deux pays, dans la zone de libre-échange africaine, que l’Union africaine lancera au début de l’année prochaine.



La presse locale algérienne a cité Rubein disant que dans les prochaines heures, un accord sera conclu avec le représentant de la société arabo- mauritanienne chargé des échanges commerciaux entre les deux pays.



Cet accord permettra d’offrir toutes les facilité à l’entrée des produits agricoles tels que les légumes et les fruits en Mauritanie.



Sans oublier la mise à disposition de chambres de refroidissement et de congélation pour les produits algériens.



En plus de fournir les produits nécessaires au marché algérien, comme les pistaches, les noix de cajou, les bananes et le poisson à bas prix.



Source : https://www.anbaa.info/?p=59612



Traduit par Adrar.info









