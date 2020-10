Annulation du match SÃ©nÃ©gal-Mauritanie : Les rÃ©vÃ©lations du prÃ©sident de la Commission mÃ©dicale de la Fsf

Seneweb - Le président de la Commission médicale de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Dr Babacar Ngom, a fait des révélations sur les raisons du duel avorté qui devait opposer l’équipe nationale du Sénégal aux Al Mourabitounes de la Mauritanie.



Dans un entretien avec nos confrères du quotidien «Stade», le Dr Babacar Ngom a révélé que «dans un premier temps, les Mauritaniens refusaient de faire les tests ; on les a contraints. Ils ont voyagé, traversé les frontières, leur bus a quitté la Mauritanie pour venir à Dakar durant un jour».



Selon M. Ngom, il fallait «respecter le protocole sanitaire. C’est mon rôle d’y veiller. Imaginez qu’un Gana Guèye rentre à Paris et qu’on dise qu’il a été contaminé à Dakar. C’est terrible ! Les Mauritaniens nous ont dit qu’ils ont fait leurs tests chez eux. Mais on se posait des questions sur la fiabilité de ces tests».



Le responsable de la Commission médicale de la Fsf a confié que «l’équipe nationale sénégalaise a été mise en laboratoire pour des tests, car (les joueurs) ont aussi partagé la même pelouse que les Mauritaniens, lundi dernier dans l’après-midi».



De son avis, si tout le monde respecte le protocole sanitaire, on est à l’aise. «Au Sénégal, on maîtrise la situation et nous restons vigilants. L’annulation de ce match est un mal pour un bien. Nous avons la grosse responsabilité de veiller sur la santé des joueurs», soutient le Dr Ngom.



Par : Mohamed Rassoul GUEYE - Seneweb.com











