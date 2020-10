Les Etats-Unis appellent l’Arabie saoudite à

Atlasinfo - Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a tenté mercredi de convaincre l’Arabie saoudite de “normaliser ses relations” avec Israël à l’instar des Emirats arabes unis et de Bahreïn.



Après avoir reçu son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhane, le secrétaire d’Etat a dit à la presse avoir évoqué les accords historiques entre l’Etat hébreu et ces deux pays arabes du Golfe signés mi-septembre sous l’égide du président américain Donald Trump.



“Ils contribuent grandement à nos objectifs communs de paix et sécurité régionales”, a-t-il plaidé. “Ils reflètent les changements en cours dans la dynamique de la région”, “ces pays reconnaissent à juste titre le besoin de coopération régionale pour contrer l’influence iranienne et favoriser la prospérité”, a-t-il ajouté.



“Nous espérons que l’Arabie saoudite envisagera de normaliser ses relations aussi”, a-t-il ajouté.



A ses côtés, le ministre saoudien n’a toutefois pas évoqué ce sujet. Il s’est borné à mentionner les “menaces communes, y compris le comportement déstabilisateur persistant du régime iranien”.



Une reconnaissance d’Israël par l’Arabie saoudite constituerait un vrai tournant au Moyen-Orient. Le gouvernement de Donald Trump fait pression en ce sens depuis de longs mois, mais le royaume a clairement dit qu’il ne suivrait pas l’exemple des Emirats et de Bahreïn, qui ont rompu un “consensus arabe” conditionnant toute normalisation avec l’Etat hébreu à un règlement du conflit israélo-palestinien.



Le président américain, candidat à un second mandat le 3 novembre, a pourtant dit s’attendre à ce que Ryad reconnaisse à son tour Israël “le moment venu”.



Les deux ministres ont ouvert à Washington un “dialogue stratégique” entre leurs pays.



Malgré les critiques d’une grande partie de la classe politique américaine à l’égard de la proximité entre l’administration Trump et les dirigeants saoudiens, Mike Pompeo a multiplié les louanges à l’égard du riche pays pétrolier du Golfe.



“L’Arabie saoudite est une force stabilisatrice dans la région”, a-t-il dit, alors que son rôle dans la guerre au Yémen est souvent critiqué.



Il a aussi redit son soutien à “un programme solide de ventes d’armes à l’Arabie saoudite”, pour “aider le royaume à protéger ses citoyens et soutenir les emplois américains”, alors que ces exportations sont parfois contestées par le Congrès des Etats-Unis.



Par Atlasinfo (AFP)













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité