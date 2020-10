Le Budget de lâ€™Ã‰tat pour lâ€™annÃ©e 2021 s'Ã©lÃ¨ve Ã  700 milliards MRO

Essahraa - Le Conseil des Ministres s'est réuni hier mercredi 14 Octobre 2020 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de Loi de Finances, Budget de l’État pour l’année 2021.



Le présent projet de loi de Finances 2021 s'équilibre en recettes et en dépenses à 70 milliards MRU, soit une légère baisse de 0.04% par rapport à la loi de Finances Rectificative, et une hausse de 16.4% par rapport à la Loi de Finances de 2020.



Il consacre la priorité accordée à la justice sociale dans le programme 'Taahoudaty', tout en allouant d'importantes ressources à la promotion des secteurs productifs pour booster la croissance de l'économie nationale avec un budget d'investissement qui s'élève à 24.5 milliards MRU.



A cet effet, le projet de loi tend à renforcer les interventions des programmes sociaux pour réaliser l'inclusion économique, améliorer les conditions de vie des populations, soutenir le pouvoir d'achat des groupes vulnérables, investir dans le capital humain, promouvoir les filets de sécurité sociale et assurer la sécurité alimentaire.



Il se focalise également sur le développement des infrastructures économiques et sociales, l'augmentation de la valeur ajoutée des ressources locales, la diversification du tissu économique et la promotion de l'industrie, de l'innovation et de la recherche scientifique.









