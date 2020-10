IncinÃ©ration dâ€˜une quantitÃ© de produits alimentaires et pharmaceutiques pÃ©rimÃ©s Ã  Atar

AMI - Le wali de l’Adrar, M. Hadadi M'Paly Yatéra, a supervisé, jeudi à Atar, l’incinération d’une quantité de produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques périmés d’un poids total d’environ une tonne et demie.



Dans une déclaration faite à l’AMI, le délégué régional du ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, M. Sidi Haiba Ould Abderrahmane, a indiqué que cette quantité de produits périmés a été saisie au cours de la campagne menée par la délégation durant le mois de septembre écoulé.



L’opération d’incinération s’est déroulée en présence des représentants des autorités administratives, sécuritaires et municipales de la wilaya.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité