MÃ©derdra/ intoxication alimentaire : Dix membres dâ€™une famille admis au CHR

Tawary - Victimes d’une intoxication alimentaire, dix membres d’une famille dans le village de Boutoumbtaya, relevant de la Moughataa de Méderdra (Trarza) ont été évacués, hier, mercredi 14 octobre, au centre hospitalier de Rosso pour des soins intensifs, rapporte une source locale.



Les membres de la famille avaient consommé du lait de chamelles suspectées d’être atteintes de la fièvre du rift, précise le site legwareb.



Selon la source, leur état de santé n’est inquiétant, seulement, ils continuent à vomir. De ce fait, ils sont toujours sous surveillance médicale à l’hôpital, dit-on.













