Soboma, filiale de Coca-Cola en Mauritanie, fait un don au Centre National de Cardiologie [EN IMAGES]

Un lot de fournitures médicales offert au Centre National de Cardiologie (CNC), par Soboma, filiale de Coca- Cola en Mauritanie, a été réceptionné jeudi 15 Octobre, par la direction du Centre National de Cardiologie, en présence de l’ambassadeur américain à Nouakchott, Michael Dodman et du Premier Conseiller de l’Ambassade d’Espagne à Nouakchott, Jorge Alzina Figa.



Ce don de matériels et consommables médicaux, d’une valeur de 200 000 $ US, est destiné à améliorer le fonctionnement du Centre National de Cardiologie (CNC), selon le directeur administratif et financier de Soboma, Ahmed BOUI.



M. BOUI a déclaré lors de cette cérémonie de remise que la santé est un secteur stratégique et prioritaire pour tous, mais dans de nombreux pays, le manque d’accès à des traitements de sauvetage fait de cette priorité encore plus cruciale, notamment en cette période de COVID-19.



« Ce don témoigne à notre niveau notre volonté d’accompagner et d’appuyer les autorités sanitaires de Mauritanie à équiper davantage les structures sanitaires concernées », a-t-il ajouté.



Dans ses propos, la secrétaire générale du ministère mauritanien de la santé, Mme Ba Halima, a remercié la filiale de Coca-Cola en Mauritanie pour sa solidarité agissante envers la Mauritanie en vue d’améliorer le fonctionnement des structures hospitalières et sa préoccupation d’aider la population et faciliter leur accès à des soins de santé de qualité hautement spécialisés.



Ces fournitures médicales vont permettre au personnel du Centre national de cardiologie de disposer de moyens supplémentaires nécessaires à la bonne exécution de son travail, a-t-elle dit, ajoutant que cette action généreuse témoigne d’un partenariat exemplaire.



Cette remise de don est le quatrième du genre pour Soboma avec le CNC.



Par LDJ, pour Cridem - www.cridem.org



