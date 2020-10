La folle course dâ€™un Ã¢ne dÃ©traquÃ©

L'Authentique - Les usagers du marché d’El Mina ont connu vendredi dernier un drôle d’incident qui a fait près d’une vingtaine de blessés graves constitués surtout de femmes et d’enfants. C’était le long de l’allée principale séparant les marchés d’El Mina et de Sebkha.



A dix heures tapantes, un âne, libéré de son attelage, et comme piqué par un mouche, s’est brusquement mis dans une course folle renversant tout sur son passage, piétinant une à une, les nombreuses vendeuses de voiles campées sur le trottoir.



Les rares personnes qui ont essayé d’interrompre sa course en auront pour leurs frais après qu’ils furent tous, renversés et jetés au loin par un âne survolté, qui dégageait plein de bave de sa gueule.



Après près de 3 minutes de course éperdue, l’animal se coinça entre des bus de transport public s’offrant ainsi à ses poursuivants qui l’assommèrent de coups rudes au cou, le laissant aplati au sol.



Le bilan était malheureusement lourd : des enfants à bas âge, des nourrissons avaient subi les sabots de l’animal, des femmes et des hommes, aussi. Les étals et les marchandises exposées à même le sol étaient sens dessus dessous. Les secours s’organisèrent qui firent vite de transporter les victimes au dispensaire de Sebka, des comités de surveillance furent mis en place pour sécuriser les biens dispersés.



La question fut ensuite de retrouver le propriétaire de l’âne. Tentative vaine, tous les charretiers consultés déclarant qu’il ne leur appartient pas.



AB









