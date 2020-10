Le prÃ©sident Ghazouani : Â« les mairies sont une Ã©cole dÃ©mocratique qui doit Ãªtre consolidÃ©e Â»

Sahara Médias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a déclaré jeudi que les mairies sont une école démocratique qui doit être préservée, appuyée et associée à tous les programmes de développement, puisque la plus proche des populations et la plus avertie de leurs problèmes.



Le président s’exprimait lors d’une audience accordée au bureau exécutif de l’association des maires de la Mauritanie, présidée par le maire d’Atar, Ahmed O. H’Meïmed.



En réponse aux interventions des maires, le président de la république a dit que le gouvernement était déterminé à poursuivre l’option de la décentralisation qui sera appliquée progressivement selon les mécanismes définis afin de permettre aux communes de mieux contribuer au développement local.



Le président Ghazouani a appelé les maires à consolider la paix sociale, l’unité nationale, la rationalisation des ressources naturelles, une coordination efficace entre elles et les institutions efficientes dans le domaine local, la wilaya et le conseil régional.



Quant au président du bureau exécutif de l’association des maires de Mauritanie il a déclaré que la rencontre avec le président a été une occasion d’évoquer les problèmes dont souffre la décentralisation et le développement local da façon générale, avant d’ajouter qu’ils ont perçu, auprès du président sa volonté de trouver des solutions aux problèmes posés aux communes.



« Nous sommes sortis de la rencontre, a notamment déclaré ould H’Meïmed, avec des engagements à même de changer en mieux la situation. »



Le président du bureau exécutif de l’association des maires de Mauritanie a conclu en disant qu’ils étaient rassurés et serein au sortir de la rencontre avec le président quant à l’avenir de la décentralisation, car c’est la première fois qu’ils ont ressenti un intérêt particulier et une compréhension effective de la décentralisation indispensable pour le développement et la garantis d’un meilleur avenir.













