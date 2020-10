Les responsables des fuites des rÃ©sultats du Bac peuvent Ãªtre pistÃ©s et identifiÃ©s en quelques heures (Expert)

Alakhbar - Il est possible de pister et d’identifier en quelques heures, à l’aide des empreintes digitales, les responsables des fuites des résultats du baccalauréat 2020 en Mauritanie, a affirmé le Professeur d'université et xpert en informatique, Dr Mohamed Ould Khalifa.



Professeur à l’institut supérieur des mines, Ould Khalifa, souligne que chaque internaute a sa propre empreinte digitale numérique - , « qui permet de suivre son processus et de le distinguer des autres, au cours de sa navigation des sites et des applications Web."



'"Il est absolument impossible de se débarrasser de cette empreinte digitale ou d'effacer ses traces, quel que soit le professionnalisme de l'utilisateur", a-t-il ajouté, disant que l’internaute fournit ce qu'on appelle une empreinte numérique qui contient d'énormes données.



L'empreinte numérique est «l'ensemble des enregistrements numériques et des traces et activités que l'internaute laisse pendant sa présence sur les serveurs hébergeant les sites qu'il consulte », a-t-il dit, citant parmi ces données son numéro de téléphone, les caractéristiques de l'ordinateur utilisé et l'adresse (IP) à partir duquel, il se connecte ainsi que les e-mails reçus et envoyés de son compte en plus de la collecte de toutes les données numériques qui permettent sa traque précoce.



L’avis publié par le responsable du site qui a fuité les résultats sur le site local «Voursa » pour les annonces et la publicité en date du 07/09/2020 permettent facilement de l’identifier et de pister son parcours grâce aux NTCI soutenues par la plupart des sites Web et des applications pour Smartphones, a-t-il conclu.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









