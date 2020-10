Le ministre du pÃ©trole : nous planchons sur un programme pour dÃ©velopper la SNIM

Sahara Médias - Le ministre du pétrole, des mines et de l’énergie, Abdessalam O. Mohamed Saleh a déclaré que les autorités préparent actuellement un programme destiné à redresser et développer la société nationale industrielle et minière (SNIM) et améliorer son rendement économique, social et de développement.



Le ministre s’exprimait lors d’une visite à la SNIM, destinée, selon lui, à identifier les problèmes auxquels elle fait face, à l’aider à augmenter sa production sur le plan mondial qui ne représente actuellement que 1% de la production mondiale.



Au cours d’une réunion avec le ministre, des cadres de la société ont demandé la consolidation des compétences et l’appui des capacités afin de relever les défis qui se dressent devant la société depuis quelque temps.



Le ministre a écouté un exposé sur le rôle que la société peut jouer dans le tissu économique du pays, les développements intervenus au niveau de l’exportation et l’exploitation des mines, la Mauritanie étant le deuxième exportateur du continent africain.



Le chiffre d’affaires de la société a atteint l’année dernière 880 millions de dollars, indépendamment de ses projets d’avenir qui visent l’exportation de plus de 18 millions de tonnes annuellement.



Au cours de sa visite le ministre s’est rendu dans les ateliers de construction des wagons, le site de traitement du fer brut et les autres ateliers de la société.













