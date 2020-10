7Ã¨me congrÃ¨s ordinaire du Syndicat national de lâ€™Enseignement supÃ©rieur [Photoreportage]

AMI - Les travaux du 7ème congrès ordinaire du Syndicat national de l’Enseignement supérieur (SNESUP), ont débuté samedi, à Nouakchott, sous le thème "Ensemble pour la consolidation des acquis et la réalisation des objectifs".



Supervisant l’évènement, le chargé de mission au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication, M. Mohamed Lemine Ould Ahmed Zeydane, a souligné que son département apportera le soutien et l’appui nécessaires pour l’atteinte des objectifs syndicaux légaux et objectifs.



« Votre congrès se penchera sur des thématiques fondamentales comme la pension de la retraite et la pérennité d’une éventuelle politique de l’habitat pour les nouveaux recrutés dans le cycle de l’enseignement supérieur. Le ministère militera pour la défense de ces objectifs ».



Pour sa part, le président du bureau exécutif du SNESUP, M.Mohamed Lemine Ould Chamekh, a précisé que son mouvement, au cours de deux décennies d'existence, a consacré tout son parcours à la défense des droits des professeurs.



« Le SNESUP avait fixé certains objectifs jugés prioritaires pour les professeurs, comme l’augmentation des salaires nets et le problème de la retraite. Par rapport au premier objectif, nous avons obtenu une hausse de 28%, quant au second, 69 professeurs vont bénéficier de la retraite ».



Pour sa part, le président du conseil syndical, M.Chamekh Ould M’Bareck, a précisé que la réalisation des ambitions du SNESUP requiert davantage de patience et de sacrifices.



« Je vous exhorte tous à participer avec responsabilité et professionnalisme à instruire les générations futures et à leur donner les compétences et les connaissances les plus récentes pour que la Mauritanie accédé au rang des nations les plus avancées ».



----







