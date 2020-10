Du mobilier scolaire offert par la municipalitÃ© de Saint-Renan pour les enfants mauritaniens

Le Télégramme - Mercredi, la municipalité de Saint-Renan a remis à l’association brestoise Prodem du matériel scolaire (tables, chaises, tableaux, etc.) et des lits d’enfants.



Ces objets étaient entreposés dans le bâtiment de l’école du Petit Prince et n’étaient plus utilisés depuis bien longtemps. Ibrahima Ba, d’origine mauritanienne, et son équipe de Prodem ont récupéré les meubles et se chargeront du transport vers le village de Windé-Diamy, situé au sud de la Mauritanie, près de la frontière avec le Sénégal.



Ce don s’inscrit dans un axe de développement comprenant, notamment, l’aide à la scolarisation des enfants, surtout des filles.



Claudie Arzur, adjointe au maire chargée des solidarités, et les agents municipaux ont remis à l'association Prodem du matériel La scolaire, qui sera acheminé vers la Mauritanie pour aider la scolarisation des enfants.













