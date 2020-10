Covid-19 : Enregistrement de cinq cas de guÃ©rison et un seul nouveau cas de contamination

AMI - Le bulletin de presse quotidien du ministère de la Santé publié, dimanche soir; sur la situation épidémiologique dans le pays ces dernières 24 heures fait état de cinq cas de guérison et d’un seul nouveau cas confirmé de contamination au covid-19 à Tintane, wilaya du Hodh El Gharbi.



Ces résultats sont obtenus après la réalisation de 170 tests, dont 15 pour le suivi. Ils portent le cumul des cas enregistrés dans le pays à 7608 cas de contamination par le coronavirus, dont 7347 guérisons et 163 décès.