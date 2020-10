Boutarvaya/Manif contre la soif : la gendarmerie interpelle 7 manifestants

Tawary - Plusieurs dizaines d’habitants de la localité de Boutarvaya située à 63 km de Rosso ont tenu un sit-in, ce lundi 19 octobre 2020, pour protester contre la soif dont ils sont victimes.



Au cours de cette manifestation, des éléments de la gendarmerie nationale ont procédé à l’arrestation de sept personnes. "Hommes, femmes, jeunes et vieux ont scandé des bidons vides signe de détresse" souligne une manifestante.



Dans un entretien téléphonique avec le correspondant de tiguend.mr, Mohamed Salem Ould Sidi l’un des initiateurs de ce sit-in a affirmé que les forces de la gendarmerie ont arrêté sept protestataires avant de confisquer leurs cellulaires. « A cette occasion, nous demandons la libération immédiate de nos camarades et que les autorités fournissent de l’eau potable à ce village qui a soif », a-t-il dit



Il a précisé que l’eau n’arrive pas régulièrement à leur village par la station qui l’alimentait faute de carburant que les autorités devaient fournir.



Selon ses propos, tous les villages qui se situent sur la route Rosso-Nouakchott ne reçoivent l’eau potable de façon permanente.









