Mauritanie: Sensibilisation du secteur privÃ© aux projets de dÃ©collage Ã©conomiques

AMI - L'Union Nationale du Patronat Mauritanien a organisé, lundi à Nouakchott, une rencontre de sensibilisation des entreprises et des sociétés aux projets de décollage économique.



Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien, M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que cette rencontre de sensibilisation est une occasion de passer en revue les efforts déployés par l'Union et les deux fédérations des bâtiments, des services et des métiers dans le cadre des prochains projets de décollage économique.



Il a ajouté que le secteur privé mauritanien a franchi un pas important avec le choix des sociétés nationales qui participent aux marchés financés sur le budget de l'Etat, précisant que ces sociétés doivent être à la hauteur des défis en réalisant correctement les marchés et dans les délais fixés.



Il a souligné qu'étant donné la durée fixée par le ministère des Finances, pour ce décollage, à savoir 30 mois, toutes les dispositions ont été prises pour que le paiement soit effectué à temps, et ce en déposant les montants dus dans des comptes prêts sur lesquels la clôture du budget n'a aucune incidence.



Les intervenants ont été unanimes à insister sur la nécessité d'organiser des journées de concertation pour clarifier un certain nombre de problèmes comme la relation entre les bureaux d'études et les entreprises.



D'autres intervenants ont parlé de l'importance de facilités financières au profit des entreprises qui bénéficieront de projets pour leur permettre d'honorer leurs engagements.



La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du premier vice-président et du secrétaire général de l'Union nationale du patronat mauritanien.









