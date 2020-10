Ali Mohamed Al-Chourafa, un penseur arabe adresse un message au prÃ©sident franÃ§ais Emmanuel Macron

Le Courrier du Nord - Excellence Monsieur le Président Macron, Président de la République Française,



Assalamou Aleykoum,



Vos récentes déclarations portant sur (l’islam est une religion raciste et favorable au terrorisme), et sur les islamistes actuels (dont l’un est modéré et l’autre à l'écart), est surprenant, et ça traduit une incompréhension du message de l’islam qui appelle à la miséricorde, à la justice, à la liberté, à la paix et à l’interdiction de tuer une personne, de respecter son droit à la vie, au travail, à une vie décente et à l'unité de notre origine, comme l'évoque le livre saint, le Saint Coran:



«Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est Omniscient et bien Informé.»( Al Hujurat, 13)



Le Tout-Puissant a dit: «Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse , fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens du sang. En vérité, Dieu vous observe en permanence.» (An-Nissa: 1).



Notre Dieu oriente son discours vers tous les hommes précisant qu'ils sont tous frères et ont tous une seule origine car tous ont été créés à partir d'une seule âme. Il n'y a aucun avantage pour une personne sur les autres, sauf par la croyance et les actions justes et la bienfaisance quand elle traite avec miséricorde et justice avec les gens sans discrimination, et répand la paix et la bienveillance dans la société dans laquelle elle vit.



Dieu s'adresse à tout le monde quand il dit: «Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété et non dans le péché et l'agression ! Craignez Dieu, car Dieu est Redoutable quand Il sévit.» (Al-Ma'idah: 2)



Excellence,



Il n y pas (deux islam), et Dieu n'a pas envoyé deux messagers appelant à l'adhésion de l'islam, il a plutôt envoyé un seul messager: Mohamed, que la paix soit sur lui, avec le message du Coran, parole de Dieu, adressée à toute l'humanité.



Monsieur le Président,



Les principes de base du message de l'Islam sont représentés dans le discours divin adressé à tous les peuples, et l'Islam est une législation divine qui oriente vers le bon chemin, pour contrôler son comportement et définir les attentes qui permettent d'éviter que la fin justifie les moyens, et tout ce qui permet à la personne ambitieuse de franchir toutes les lignes rouges qui menacent la sécurité de la société humain , appelant tous les peuples à faire régner la sécurité, la stabilité et la coopération pour une vie décente pour l'être humain lui assurant la stabilité et la paix dans une vie libre dominée par la solidarité et la concertation pour bâtir des sociétés avancées dans tous les domaines, dont les fruits de leurs réalisations seront au profit de l'Homme, et ce selon comme suit:



• Premièrement: Un seul message - celui du Saint Coran - qui demande que tous les livres saints, du Prophète Noé à ceux qui l'ont suivi, doivent être crus par tout le monde jusqu'aux dernier message transmis par Mohamed, le Messager de Dieu et le Sceau des Prophètes, tel que citer dans le livre saint, le saint Coran commande à ses serviteurs:



«Dites : «Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux Tribus , à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus , à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis.» (Baqarah: 136)



Le Tout-Puissant a dit à l'Oumma du Prophète Mohamed, que la paix soit sur lui que: «Le Prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles. Tous ensemble croient en Dieu, à Ses anges, à Ses Écritures et à Ses messagers, sans faire aucune distinction entre Ses prophètes. Ils affirment : «Nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur, car c'est vers Toi que tout doit faire retour !» (Baqarah: 285)



Chaque musulman doit le suivre et doit croire en tous les messagers, les livres saints et tous les prophètes, c'est un jugement divin auquel adhère quiconque désire appartenir à la religion musulmane



• Deuxièmement: Dieu, qu'Il soit glorifié, a établi des règles dans le Saint Coran pour la liberté d'une personne et son droit de choisir la croyance en laquelle il est convaincu et croit qu'elle est conforme à sa conviction et lui apporte la paix en lui-même il, dit: «Dis : «La Vérité émane de votre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra.(Al kahf, 29)



Dieu a également évoqué, s'adressant à Son Messager, que la paix soit sur lui, lui montrant la volonté de Dieu et sa capacité à rendre tous les gens croyants, mais sa sagesse exigeait qu'ils soient différents en ce que Dieu leur a donné la liberté de choisir en suivant le mode de vie dans lequel ils voient leur bonheur et leur croyance qui sont cohérents avec leurs convictions.



C'est pourquoi Dieu s'adresse au Messager, lui expliquant cette vérité en disant: " qui, si Dieu l'avait voulu, n'auraient adoré que Lui ! Tu n'as pas reçu mission de Nous pour être leur gardien ni pour assurer leur sauvegarde( Al-An'am: 107),



Il explique à son messager qu'il ne l'avait pas désigné protecteur sur ces les gens sur cette terre. Au contraire, sa mission est définie dans le la mission divine du messager elle consiste à transmettre au peuple le message de l'islam avec bonté et sagesse, et de ne prendre aucune position négative quiconque qui rejette son appel, qu'il doit prier pour lui afin d'être guidé à choisir le bon chemin et réaliser ces projets dans cette vie. chaque personne assume la responsabilité de sa décision sans coercition ni menace, mais plutôt par le biais d'un dialogue sincère et des propos gentils qui touchent au vif au lieu d'un discours intimidant ou un discours de haine.



Comme Dieu Tout-Puissant lui a ordonné: «Appelle à la Voie de ton Seigneur avec sagesse et par de persuasives exhortations. Sois modéré dans ta discussion avec eux. Du reste, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'écarte de Sa Voie, comme Il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. (An Nahl, 125)



Il s'est également adressé au Messager Mohamed, que la paix soit sur lui, dans sa mission, qu'il doit communiquer à tout le monde et qu'il n'est pas un mandataire pour les gens, mais un messager chargé de transmettre le message aux serviteurs avec sagesse et bons conseils,



Et les gens ont le droit de choisir de suivre l'appel de Dieu à entrer dans la religion de l'Islam pour les guider vers le chemin de la vérité, de la bonté et de la paix dans ce monde vers ce qui leur apporte la sécurité, la stabilité et une vie décente. Il n'y aura ni injustice ni agression des gens contre les autres, mais plutôt un message appelant chacun pour le bien pour la paix et pour tout ce qui les aident et tout ce qui leur épargne du mal de la misère, et empêche le discours de haine, pour défendre les valeurs d'amour, de coopération et de solidarité dans toutes les sociétés humaines ou qu'elles soient.



• Troisièmement: Dieu, qu'Il soit glorifié, s'adresse à Son Messager, que la paix soit sur lui, lui rappelant sa responsabilité d'appeler les gens à l'Islam, en disant: «Que Nous te fassions voir une partie de ce dont Nous les menaçons ou que Nous te rappelions à Nous avant ce terme, ton seul devoir est de communiquer le Message. Et c'est à Nous ensuite de leur demander des comptes."Ar-Ra'd, 40)



Par ce rappel, Dieu détermine la responsabilité du Messager d'informer les gens , il se réserve le droit du jugement, et il n'a jamais accordé à un Messager ou un Prophète, le droit de tenir les gens responsables de leurs religions ou d'être un chien de garde pour leur culte et leurs croyances, Dieu Tout-Puissant nous dit:



"Certes, ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme ainsi que les sabéens, les chrétiens, les zoroastriens et les polythéistes, Dieu les départagera le Jour de la Résurrection, car Il est Témoin de toute chose. (AL HAJJ, 17)



Dieu n'a pas dénommé de tuteur ou de représentant pour le représenter dans cette vie mondaine et ce pour tenir les gens responsables de leurs religions et de la pratique de leurs rituels d'adoration. Ils ont toute liberté de choisir, les prophètes et les messagers sont responsables d'informer les gens du discours divin sans coercition ni menace.



• Quatrièmement: Dieu Tout-Puissant a dit Emploie plutôt les richesses que Dieu t'a accordées pour gagner l'ultime demeure, sans pour autant renoncer à ta part de bonheur dans ce monde. Sois bon envers les autres comme Dieu l'a été envers toi ! Ne favorise pas la corruption sur la Terre, car Dieu n'aime pas les corrupteurs.»( Al Qasa, 77)



Ce verset dessine une carte claire de la vie de la personne et de la manière dont elle peut jouir d’une bonne vie et d’un travail vertueux pour le jour du jugement, en étant tenue responsable de ses actions dans l’au-delà ce jour. Il lui montre également la manière de traiter les gens avec bonté et l’avertit contre toutes sortes de corruption qui lui nuisent et nuisent à la société dans laquelle il vit, afin que l’Homme continue à vivre en sécurité Et en paix sans crainte de pauvreté, d'agression ou d'injustice, mais plutôt coopération, reconstruction, progrès et développement pour parvenir à une vie meilleure pour l'être humain.



J' aurai voulu que votre appel soit adressé aux penseurs et intellectuels de votre pays, qui etait pionnier dans la liberté en appelant au respect des droits de l’Homme au XVIIIe siècle, et les principes de liberté et de démocratie mis en place par la Révolution Française et le droit des peuples à l’autodétermination pour mener des recherches sur la véracité du message de l’Islam à travers le discours divin - Le saint Coran - la seule référence au message de l’Islam, parole de Dieu, en toute impartialité et neutralité, afin de montrer la vérité qui a été obscurcie par les mauvaises pensées, les ennemis de la vie et de la liberté.



Il ne s'agit pas de ce que les orientalistes ont conclu en termes de convictions et qui sont incompatibles avec la vérité du message de l’islam à travers un discours religieux qui reposait sur des récits faux et suspects attribués au Messager, que la paix soit sur lui, qui a dominé la scène islamique depuis quatorze siècles, et des thèses humaines incapable de définir les objectifs de l’islam et les sens des versets du Saint Coran pour le bien de l’humanité.



cette pensée dénonçant le message de l'islam a été la principale raison de la propagation des extrémisme et du terrorisme dans les sociétés humaines, car l'extrémisme et l'expiation ne se limitent pas à un groupe de musulmans malavisé, mais plutôt à une pensée malade qui a affligé de nombreux peuples et dont le prix est payé par des innocents.



Le monde moderne devrait coopérer et coordonner avec toutes les religions pour établir un plan pour combattre cette maladie mortelle et répandre l'amour, la paix et la miséricorde que le Saint Coran demande et son message complémentaire à tous les livres sacrés portés par tous les messagers et prophètes depuis le début de la création jusqu'au message final que Dieu a accompli avec son fidèle messager et le sceau de tous les prophètes, Mohamed Ibn Abdallah, que la paix soit sur lui, et le reste des prophètes et messagers envoyés.



Je suis d'accord avec vous que ce que certains enfants musulmans de nationalités différentes ont fait et quels crimes ils ont commis ont créé des stéréotypes et des image mentale déformée du message de l'islam dans l'esprit des gens, et des images de dégoût et d'inquiétude se sont accumulées pour des personnes qui ont perdu leur conscience et ont été employées au service de certains services de renseignement internationaux, qu'ils ont formés et ont inculqué dans leur esprit, des faux textes et des mythes fabriqués compilés par des faux érudits et imams qui n'ont rien à voir avec le saint coran - afin de créer la peur et la peur et de commettre des crimes dans les pays arabes pour faire tomber les régimes en eux, pour servir les forces du mal qui cherchent à saboter et soutenir le terrorisme et à atteindre les intérêts de certains pays à exploiter. Richesse arabe.



Alors que l’islam appelle les gens à la miséricorde, à l’amour, à la justice, à la paix et au rapprochement entre tous les peuples du monde, alors que le saint Coran incluait les valeurs les plus élevées de moralité et de vertus. Si les gens les suivaient, les sociétés des villes vertueuses se formeraient dans tous les pays du monde et la sécurité, la stabilité et le développement seraient assurés pour eux.



Il est injuste de coller des accusations de terrorisme et de crimes commis par certains islamistes au nom de l'islam. Il est nécessaire de faire la différence entre le message de l'islam et ceux qui appartiennent à la religion de l'islam. L'Islam n'est point responsable des actions de ceux qui revendiquent son nom, et ce qu'ils commettent de crimes et d'agression contre les gens est quelque chose que l'Islam interdit et rejette absolument.



Au contraire, Dieu ordonne à ceux qui gouvernent et ceux qui gèrent de prendre le châtiment le plus sévère contre ceux qui agressent les gens par tous les moyens il adresse la parole à son prophète en disant:" Il est des gens qui te charment par les propos qu'ils tiennent sur la vie de ce bas monde, allant jusqu'à prendre Dieu à témoin de la pureté de leurs sentiments, alors qu'ils sont, au fond, les plus irréductibles des chicaneurs,( Al Baqara,204)



Car, dès qu'ils te tournent le dos, ils s'empressent de semer le désordre sur la Terre, saccageant récoltes et bétail. Dieu n'aime pas les semeurs de désordre.(Al Baqara, 205)



Et lorsqu'on leur dit : «Craignez Dieu !», leur arrogance pécheresse ne connaît plus de limites. Ainsi l'Enfer aura-t-il raison d'eux. Et quelle affreuse demeure !( Al Baqara, 206),



Cette menace de Dieu met en garde les terroristes et les spoilers sur terre, alors comment le crime de terrorisme peut-il être rattaché à l’islam et au message de l’Islam portant ce sur quoi la pensée religieuse s’est appuyée par les cheikhs religieux et les exégètes qui ont déformé la vérité du message de l’islam et ses nobles valeurs humaines?



Le message de l'Islam appelle à l'action et appelle à la réflexion et à la science pour la recherche scientifique et les découvertes qui aident l'humanité à extraire les trésors pour être au service de l'humanité à travers laquelle une vie décente est réalisée pour chaque famille, la sécurité dans la société, et la tolérance et l'affection sont répandues sans discrimination dans la religion, la couleur, ou l'identité, et tout le monde est égal devant la justice.



Ceux qui sont derrière toutes les organisations terroristes, qui les financent et ceux qui ont inculqué dans leur esprit l'idéologie terroriste basée sur le discours religieux basé sur des récits attribués injustement et de manière fausse au prophètes de l'Islam ont provoqué un mensonge et des calomnies. Cela a permis une distorsion injuste et intentionnelle du message de l'Islam, le message de miséricorde, de justice, de liberté et de paix.



Je suis donc heureux de vous dédié un livre au nom de (le message de l'Islam) qui corrige les mauvais concepts et la distorsion délibérée de l'abus du message de l'Islam pour créer la sédition parmi les peuples au moment où nous lisons dans le Saint Coran: «Ô hommes! Nous vous avons créé homme et femme et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que la vue de Dieu En effet, Allah est Omniscient, Omniscient »(Al-Hujurat: 13)



Cela confirme la vérité éternelle que Dieu a créé tous les hommes égaux en droits dans cette vie et dans l'au-delà. Le Coran confirme également que le musulman doit croire en tous les livres saints et tous les prophètes qui ont précédé à Mohammad il dit: «apôtre sûr dans ce qui lui a été révélé par son Seigneur et les croyants croient tous en Allah et Ses anges, livres et messagers ne font pas la différence entre l'un des apôtres, et ils ont dit que nous avons entendu et nous obéissons au pardon de notre Seigneur et à votre détermination» Vache: 285)



le Coran est le livre saint que Dieu a révélé à son fidèle Messager, il appelle à la liberté absolue pour chaque personne de choisir sa croyance et sa religion sans contrainte parce que la relation d'adoration est confinée entre Dieu et son serviteur. Dieu n'a pas donné le droit à la tutelle sur les croyances des gens et leur adoration de l'une de ses créations. ۖ… »(256)



le Tout-Puissant a dit: " Dis : «Ô hommes ! La Vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Celui qui donc se met dans la bonne direction ne le fait que pour lui-même, tandis que celui qui s'égare ne le fait qu'à son propre détriment, car je ne suis nullement votre protecteur. (Yunus, 108)



Veuillez accepter mes meilleures salutations et tous mes meilleurs vœux.



Ali Mohamed Al-Chourafa Al-Hammadi



Ancien directeur du cabinet présidentiel



Émirats Arabes Unis













