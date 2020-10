Migration clandestine : MÃªme la mort ne freine pas la ruÃ©e vers lâ€™Europe [VIDEO]

VOA Afrique - Rien, même la mort, ne freine l’odyssée des jeunes Ouest-Africains vers le vieux continent.



Cette année, l’OIM constate une augmentation de 700 % des départs à la migration clandestine via la route maritime ouest africaine ou la route Atlantique. Au quotidien, ce sont d’innombrables familles qui sont éplorées par la migration subsaharienne vers l’Europe. Depuis janvier 2020, il y’a chaque mois près d’une quarantaine de disparitions de ces migrants dans l’Atlantique, selon l’OIM.



Même la mort ne freine pas la ruée vers l’Europe, un reportage de Mohamed Diop pour VOA Afrique, depuis Nouakchott, la capitale mauritanienne.













