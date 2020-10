Mauritanie: le porte-parole des FPC appelle Ã  la restauration des droits

Senalioune - Le parti Forces Progressistes du Changement (FPC) a appelé le gouvernement Mauritanien à restaurer les droits de tous les employés licenciés en raison de leurs opinions politiques, comme le député Biram Ould Abeid.



Le responsable de la communication du parti, Abdoul Aziz Kane, a déclaré que le parti appréciait le rétablissement par les autorités mauritaniennes des droits du député Biram Dah Abeid, et appelle au gouvernement de faire autant pour les autres politiciens.



Kane a ajouté que, ce geste doit être étendue pour inclure tous les citoyens injustement licenciés de leurs postes en raison de leurs opinions politiques, tels que le président des FPC Samba Thiam, le président d’AJDMR Ibrahim Moktar Sarr et leurs compagnons.



Par Moustapha Sidiya