Mauritanie : Arrestation dâ€™un Libyen qui voulait incendier lâ€™Ambassade de la Palestine

Alakhbar - La police mauritanienne a arrêté lundi un ressortissant libyen pour tentative présumée d’incendier les locaux de l'ambassade de la Palestine à Nouakchott.



L’homme a pu s’infiltrer dans l’Ambassade et saccager le bureau de l'ambassadeur et celui de sa secrétaire avant de se diriger vers la cuisine avec l’intention d’incendier le bâtiment.



La Police a été alertée par les services de l'Ambassade.













