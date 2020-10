La famille Bedredine reÃ§ue par lâ€™ambassadeur dâ€™Algerie

Le Calame - L’ambassadeur d’Algérie à Nouakchott a reçu aujourd’hui (mardi 20 octobre) les représentants de la famille de feu Mohamed El Moustapha Ould Bedredine, Mohamed Fawzi et Abdallahi, fils du défunt, accompagnés par la député Kadiata Malick Diallo.



Par ce geste, ils ont tenu à remercier le peuple et le gouvernement algérien pour l’attention dont leur père a été l’objet durant son séjour en Algérie pour des soins.



Pour sa part, l’ambassadeur d’Algérie s’est dit honoré de recevoir la famille de l’illustre militant qui a consacré sa vie au combat pour l’égalité et la justice.













