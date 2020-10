Lâ€™appel au secours des ONG pour le Sahel

Francetvinfo - La situation des populations au Sahel se dégrade considérablement et les moyens débloqués ne suffisent pas.



C’est une alerte lancée par l’ONG Care : plus de 13 millions de personnes ont besoin d’aide au Sahel, dont 5 millions d’enfants. Qui dit guerre dit mouvement de population et là encore, on atteint des sommets. en 2018, on comptait 70 000 personnes déplacées. En 2020 c’est 1,5 million de personnes soit 20 fois plus.



On pourrait donner encore beaucoup de chiffres. Ils sont tous plus rouge vif les uns que les autres : rouge vif pour la pauvreté qui augmente. Rouge vif pour la faim qui concerne de plus en plus de monde. Rouge vif pour le sort des femmes qui sont les premières touchées par cette situation dramatique.



Rouge vif parce qu’en plus de la guerre, le coronavirus s’est invité avec une conséquence : une aggravation de la situation dans toute la région.



Les ONG manquent cruellement de moyens



Si on traduit cela en argent, c’est simple. Il fallait 1,4 milliard de dollars en 2020 pour l’aide d’urgence or nous sommes à deux mois de la fin de l’année et les ONG n’ont rassemblé que 40% de cette somme. Autant dire que c’est mission impossible pour les ONG qui ne peuvent répondre aux besoins immenses dont a besoin la région.



Le Sahel représente quatre à cinq fois la France en superficie. Cela s’étend entre autres sur le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie. On comprend mieux l’inquiétude de l’ONG Care et des autres qui œuvrent en Afrique et qui demandent que le monde se mobilise.



Une conférence internationale consacrée au Sahel se tient ce mardi à Copenhague au Danemark, pour recueillir des fonds. Ceux qui pensent que le Sahel est loin et que cela ne nous concerne pas se trompent.



On sait que le jihadisme progresse sur la pauvreté et la souffrance or combattre le terrorisme uniquement avec des armes ne suffit pas pour espérer ramener la paix dans toute cette région. Il faut parallèlement donner de l’espoir et venir en aide fait partie de cet espoir.













