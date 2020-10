Le Canada accroÃ®tra sa participation au dÃ©veloppement du Sahel

45eNord.ca - Aujourd’hui, lors d’une table ronde ministérielle virtuelle sur la situation humanitaire au Sahel central, la ministre du Développement international, Karina Gould, s’est engagée à bonifier l’aide internationale du Canada dans la région, et notamment de mettre en place des programmes bilatéraux d’aide au développement avec le Tchad et le Niger.



La ministre a également annoncé 4 nouveaux projets au Burkina Faso, lesquels visent à combler les lacunes critiques en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, de sécurité alimentaire et de résilience agricole face aux changements climatiques, le tout dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



Ensemble, ces engagements, ainsi que les programmes courants, permettront de répondre aux besoins humanitaires, de sécurité et de développement des personnes les plus vulnérables et à risque du Sahel, notamment celles qui sont les plus touchées à la fois par la pandémie de COVID-19 et par les conséquences des changements climatiques.



« Nous devons répondre à la crise provoquée par la COVID-19. Nous restons engagés, aux côtés de partenaires en développement, à répondre aux besoins des populations vulnérables et à renforcer la protection des populations du Sahel, notamment des femmes et des filles. »



– Karina Gould, ministre du Développement international



À ce jour en 2020, le Canada a accordé 20,6 millions de dollars en aide humanitaire dans la région du Sahel central.



Entre 2018 et 2019, l’aide au développement du Canada accordée aux pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) s’est élevée à 281,1 millions de dollars.



En juin 2020, le Canada a annoncé qu’il se joindrait à la Coalition internationale pour le Sahel afin d’aider celle-ci à faire avancer ses priorités en matière de paix et de sécurité, de développement économique et social, de gouvernement inclusif, d’égalité des genres et de lutte aux changements climatiques.



La Coalition internationale pour le Sahel est un groupe qui vise à faciliter la coordination et l’interaction entre les différentes dimensions de l’action internationale pour soutenir les pays du G5 Sahel.









