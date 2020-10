Le parquet ouvre un compte spÃ©cial pour recevoir les fonds douteux de lâ€™ancien prÃ©sident

Saharamedias - Le Parquet Général de Nouakchott a ouvert un compte bancaire, dans lequel sont déposés et virés des fonds appartenant à l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, se rapportant à des actifs cités dans les dossiers suspectés de corruption et de blanchiment d’argent et faisant l’objet d’une enquête menée par la police chargée des crimes économiques et financiers.



La police judiciaire chargée de l’enquête préliminaire a pris connaissance de l’appartenance de nombreux bâtiments, immeubles résidentiels et marchés à l’ex Chef de l’Etat ou à certains de ses proches, faisant également l’objet de réserves judiciaires.



Les enquêteurs ont demandé à tous les utilisateurs de ces actifs cités dans l'enquête ainsi qu’aux sociétés et magasins à verser leur loyer mensuel sur un compte bancaire spécial, en attendant la fin de l’instruction.



Le parquet avait déjà publié une circulaire adressée à plusieurs banques mauritaniennes, les appelant à contrôler les opérations de plusieurs comptes bancaires détenus par les personnes impliquées dans l'enquête, dont l'ancien président et certains de ses proches ainsi que plusieurs ex ministres.



Le ministère public avait gelé aussi les fonds et les avoirs des personnes citées dans le rapport d’enquête parlementaire au début de l’année 2020 et transféré par la suite à la justice en juillet dernier, laquelle, la transmis à son tour au parquet général qui poursuit toujours ses investigations préliminaires sur cette affaire, par le biais de la police chargée des crimes économiques et financiers.



Edité par Sahara Médias



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









