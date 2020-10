Nigeria: douze morts dans la rÃ©pression de manifestations pacifiques mardi Ã  Lagos

Le Figaro - Au moins douze personnes ont été tuées mardi soir par l'armée et la police nigérianes qui ont ouvert le feu sur deux rassemblements pacifiques à Lagos, capitale économique du Nigeria, a dénoncé mercredi 21 octobre l'ONG Amnesty International.



«Une enquête sur le terrain d'Amnesty International a confirmé que l'armée nigériane et la police ont tué au moins 12 manifestants pacifiques hier dans deux rassemblements à Lagos», écrit l'organisation dans un communiqué envoyé à l'AFP.





Par Le Figaro avec AFP