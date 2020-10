25 jeunes Ã  l'Ã©cole de la cohÃ©sion sociale, la citoyennetÃ© active et la solidaritÃ© [Photoreportage]

ONG AISER - Dans le cadre de son lancement du projet "Renforcer l'engagement citoyen et la participation communautaire des jeunes" en partenariat avec CORIM, l'ONG AISER a animé des ateliers de formation sur le Renforcement de la cohésion sociale, la citoyenneté active et la solidarité pour 25 jeunes issus de la commune d'El Mina, de Riyad et Toujounine membres de l'ASC SAADA, de l'ONG-3P et le Réseau des jeunes de Toujounine qui sont les bénéficiaires directs du projet.



Ces formations ont eu lieu pendant les week-end du 10, 11 et 17, 18 octobre de ce mois au collège d'El Mina 3, Commune de Riyad et se tiendront dans les 3 communes ( El Mina, Riyad et Toujounine).



Étant des jeunes très actifs, les thèmes abordés dans ces modules sont un levier de renforcement de la cohésion sociale pour les aider à mieux vivre en société mais aussi à être des relais communautaires pour véhiculer des messages et sensibiliser leurs entourages dans leurs localité sur les thèmes de l'unité nationale, de la solidarité et du partage des valeurs.





















































































