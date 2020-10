Mauritanie : la dÃ©putÃ©e Kardiata Diallo soutient les habitants de Tivirit

Kassataya - Les manifestations de habitants de la localité de Tivirit non loin de Nouakchott contre les ordures de la capitale continuent de susciter des réactions sur les réseaux sociaux et au sein de la classe politique de l’opposition.



C’est la députée Kardiata Diallo qui monte au créneau pour dénoncer la répression musclée policière et l’arrestation des manifestants pacifiques confrontés depuis des années à la pollution de leur localité où les services publics continuent de déverser à ciel ouvert les ordures de Nouakchott.



Kadiata Diallo est dans tous ses états en constatant que des services publics entreprennent des actions nuisibles à des citoyens qui utilisent leur droit légitime pour manifester leur colère. L’arrestation de 26 personnes est une atteinte à la liberté d’expression et à la constitution. La députée apporte ainsi son soutien aux habitants qui font montre jusqu’ici de détermination pour préserver un meilleur cadre de vie.



Pour la députée de l’opposition qui s’exprime sur son Facebook la réponse appropriée pour les pouvoirs publics est de trouver une solution pérenne de traitement des déchets. C’est le talon d’Achille des gouvernements successifs à Nouakchott.



Il est urgent que le gouvernement de Ould Bilal garantisse la santé des populations. Tivirit est un cas de santé publique comme beaucoup de dépôts d’ordure dans le pays.



Cherif Kane









