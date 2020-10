Mâ€™Botto : Arapaz dÃ©marre un projet agricole

Le Calame - L’ONG espagnole Arapaz vient de démarrer un important projet agricole au profit des populations du village de M’Botto.



Fruit d’un partenariat avec la coopérative Dental M’Botto, cette action de lutte contre l’insécurité alimentaire consiste en un aménagement d’un périmètre maraîcher de 20 ha au profit des femmes du village et dans la réhabilitation du périmètre rizicole de Niaaki-M’Botto-Ali Baidi, concernant au total plus de sept mille personnes.



Le jardin maraîcher sera doté d’un puits équipé d’une pompe solaire et de bassins. L’Ong pourrait également apporter un concours de même type au périmètre rizicole de Sorimalé, l’un des premiers de la moughataa de M’Bagne,en besoin de réhabilitation et d’extension.



Un expert d’Arapaz, Daniel Ruperez,vient de boucler un séjour de vingt jours à M’Botto. Arrivé dans la nuit du 26 Août, « Dany » fut l’objet d’un vibrant accueil,avec force youyous, tam-tams, chants et danses. Témoignages que « le Toubab », comme l’appellent certains au village, n’a pas manqué d’apprécier. Dès le lendemain, il tient une série de réunions avec les notables du village et les responsables de la coopérative Dental, pour expliquer les modalités de lancement et pilotage du projet.



Financé par la mairie de Zaragoza à hauteur de 4221,55 € et Eljea de Los Caballeros(3500 €), soit 3 266 215,55 MRO, ce projet, d’une durée de 12 mois espère améliorer les conditions de vie des populations, la qualité de leur alimentation, et générer des revenus grâce à la commercialisation des excédents.



Pour atteindre cet objectif, dira Dany aux populations, « nous devons travailler tous ensemble pour que vous vous appropriez cet outil de développement, à le pérenniser donc ».



Au terme de son séjour, l’expert a sélectionné les prestataires de services pour le jardin et le périmètre rizicole, après avoir supervisé la mise en place d’un comité de gestion comprenant les notables du village, les membres de la coopérative Dental et du groupement des femmes.



Rappelons que ce même expert avait effectué, en Juin 2017, un premier séjour de cinq jours, avec une responsable de l’ONG Arantxa. Il s’agissait d’une visite de prospection, après l’accord de partenariat avec la coopérative Dental M’Botto, grâce au plaidoyer des jeunes du village travaillant en Espagne (Mangane Oumar, Dia Ousmane,SalifSoumaré, etc.). Homme de terrain, Dany a beaucoup a travaillé au Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakryet Gambie. Il a pour présente mission d’assurer la coordination avec Arapaz.



Pour le droit au développement en Afrique



Fondée en 2008, c'est-à-dire au lendemain de l’Exposition Internationale sur la problématique de l’eau, tenue à Zaragoza en 2009, Arapaz décide de s’installer au Sénégal pour mener à bien et sur le terrain ses interventions humanitaires. Grâce aux bailleurs de fonds de Zaragoza, l’ONG œuvre pour le droit au développement en Afrique, intervenant en divers domaines, particulièrement agriculture et approvisionnement en eau, aussi bien au Sénégal que dans les pays limitrophes.



C’est à partir de la commune de Niabina/Garalol, dans le département de M’Bagne, qu’ellea pris pied en Mauritanie. Elle opère également en RDC, avec, partout, le créneau du« droit au développement en Afrique », grâce aux politiques de co-développement. Elle sert de facilitatrice aux structures locales pour la réaliser cet objectif.



Aussi intègre-t-elle une plateforme d’ONG, dénommée Africagua (Afrique-eau, Afrikwater) et entretient de bons rapports avec la diaspora africaine (ONG, associations villageoises, etc..) installée en Espagne (notamment à Zaragoza) et qui l’interpelle sur les problèmes de leurs villages et communes.



ARAPAZ travaille également sur un programme centré sur la dialectique migration- développement, financé par la mairie de Zaragoza. Plusieurs acteurs y interviennent: associations et ONG locales, associations de villages africains avec représentation à Zaragoza.



