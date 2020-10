Mali : retour de lâ€™ancien prÃ©sident IBK aprÃ¨s des soins aux Emirats

Sahara Médias - L’ancien président malien, déposé par un coup d’état militaire, Ibrahim Boubacar Keita a regagné son pays mercredi soir, après avoir subi des soins aux Emirats Arabes Unis.



IBK est resté plus d’un mois à Abu Dhabi où il a subi des soins pour un léger AVC, quelques jours après avoir été déposé par un coup d’état militaire en août dernier. Une médiation mauritanienne auprès du conseil militaire malien pour le salut du peuple, avait permis à l’ancien chef de l’état de se rendre aux EAU pour bénéficier de soins.



Le conseil militaire avait limité le séjour de l’ancien président à un mois, prolongeable à trois mois seulement sur décision médicale.



Le président Keita avait été élu en 2013, puis réélu pour un deuxième mandat en 2018, mais il a dû faire face à des problèmes politiques, sécuritaires, sociaux et économiques qui ont été à l’origine d’une vaste contestation de la population malienne, qui a entrainé l’intervention de l’armée qui l’a écarté du pouvoir.









