Tawary - L’ancien président mauritanien, M. Mohamed Ould Abdel Aziz n’a pas demandé aucune médiation soit elle, selon le site tiguend.mr qui cite l’ex-ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Ould Djibril.



Dans sa déclaration, il a fait allusion à la rencontre entre le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Isselkou Ahmed Izidbih mardi dernier à Nouakchott.



Et Ould Djibril de préciser que « cela fait plus d’une année que l’ancien Chef d’Etat, Mohamed Ould Abdel Aziz est victime d’une campagne hostile à sa personne par les services de l’Etat ». Il a été privé de ses droits les plus élémentaires que lui attribue la constitution, a-t-il souligné.



L’ancien ministre a précisé sur page sa facebook, "suite à toutes les accusations et machinations dont il a été l’objet, il n’a souhaité aucune médiation avec personne", rapporte une source de presse locale.









