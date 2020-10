Communiqué de presse: Tournoi Interscolaire organisé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports

MEJS - Dans le cadre de la concrétisation des engagements du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani, en faveur de la promotion et du développement des activités physiques et sportives, notamment en milieu scolaire, le Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec celui de l’Education Nationale, de la Formation Technique et de la Reforme, organise la 1ère édition du Championnat national inter-scolaire de football et de basket- ball et d’athlétisme sous le thème : « Jeunesse et Espoir », du 24 au 31 octobre 2020.



Objectifs :



❖ Redynamiser le sport dans les établissements scolaires afin de lutter contre l’oisiveté chez les jeunes et la délinquance juvénile ;



❖ Promouvoir les activités du sport de masse et de proximité ;

❖ Soutenir les actions de sensibilisation par la pratique du sport ;



❖ Contribuer à l’insertion dans la vie active et éviter la marginalisation des jeunes issus de quartiers défavorisés;



❖ Promouvoir la santé à l’Ecole à travers le sport



❖ Permettre la détection des jeunes talents ;



❖ Promouvoir les valeurs de l’unité nationale et la citoyenneté en milieu scolaire ;



❖ Occuper le troisième temps des jeunes élèves



❖ Participer à l’ancrage d’une école républicaine chez les jeunes.



Organisation :



Cette première édition sur l’ensemble du territoire national se déroulera en deux phases :



1-Phase préliminaire dans quatre (4) zones:



➢ Zone spéciale de Nouakchott : Wilayas de Nouakchott Ouest, de Nouakchott Sud et de Nouakchott Nord;



➢ Zone Est : Wilayas du Hodh Chargui , du Hodh El Gharbi , de l’Assaba et du Tagant. Dans cette zone, la ville de Kiffa est désignée comme ville hôte.



➢ Zone Nord : wilayas de Dakhlet Nouadhibou, de Tiris Zemour, de l’Inchiri et de l’Adrar. Dans cette zone, la ville d’Atar est désignée comme ville hôte.



➢ Zone Sud : Wilayas du Trarza, du Brakna, de Guidimagha et du Gorgol. La ville de Kaédi est désignée comme ville hôte.



2-Phase finale:



Les épreuves de phase finale se dérouleront à Nouakchott avec les équipes qualifiés (4) à l’issue de la phase préliminaire et seront clôturées par une cérémonie de récompenses haute en couleur.













