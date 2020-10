Mauritanie : un stage pour les U17 avant les Ã©liminatoires

Africa Top Sports - En vue des éliminatoires de la CAN de la catégorie, la sélection U17 de Mauritanie est à Bamako depuis ce jeudi pour un regroupement. Il devrait durer une dizaine de jours.



Au programme, 4 matchs amicaux. Deux contres les U17 du Mali respectivement les 24 et 29 octobre. Puis deux autres matchs contre l’Académie des Étoiles du Mandé les 27 octobre et 1er novembre.



Par ailleurs, le tournoi qualificatif zone UFOA A se tiendra en Sierra Leone du 11 au 20 décembre 2020. Il devrait qualifier deux pays pour la phase finale de la CAN U17 prévue au Maroc en 2021.













