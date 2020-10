Mauritanie : Visite dâ€™un haut responsable du ministÃ¨re allemand de la DÃ©fense

Alakhbar - Le Secrétaire d’état parlementaire au Ministère allemand de la Défense, Thomas Silberhorn, a effectué du 20 au 21 octobre une visite officielle de deux jours en Mauritanie.



Thomas Silberhorn a été reçu respectivement par le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le Ministre de la Défense Hanena Ould Sidi et le Chef d’Etat-major des armées, Mohamed Bemba Meguet.



Cette visite est la troisième étape d’une tournée qui a duré trois jours dans la région du Sahel et a été marquée par des entretiens de hauts niveaux à Bamako et à Ouagadougou, selon un communiqué parvenu à Alakhbar.



En Mauritanie, Thomas Silberhorn a été accompagné par Gordon Kricke, l’envoyé spécial pour le Sahel, qui effectue sa deuxième mission en Mauritanie après sa participation au sixième Sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel.



Thomas Silberhorn a également visité le nouveau siège du G5 Sahel où il a eu un entretien avec le Général de Brigade Mohamed Znagui, expert de défense et Sécurité du G5 Sahel.



A travers le projet Alliance Sahel, le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a mandaté en 2019, à la GIZ l’exécution d’ un programme qui couvre plusieurs secteurs notamment le développement, l’emploi des jeunes, la bonne gouvernance, la décentralisation et sécurité.



Ce programme est doté d’un budget de huit millions d’euros sur quatre ans.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité