Le Premier ministre reÃ§oit le Haut commissaire de lâ€™OMVS, Hamed Diane Semega

AMI - Le Premier ministre Monsieur Mohamed Ould Bilal a reçu, vendredi à son bureau à la primature à Nouakchott, Monsieur Hamed Diane Semega, Haut-commissaire de l’Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), actuellement en visite dans notre pays.



A l’issue de cette audience, le Haut-commissaire de l’OMVS a fait à la presse la déclaration suivante :



« Monsieur le Premier ministre m’a fait l’honneur et le privilège de me recevoir en compagnie de mon frère, notre ministre de tutelle, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh (NDLR : ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines) pour me permettre de lui faire le point du déroulement des activités de notre organisation commune, l’OMVS.



Le Premier ministre nous a écouté et donné des conseils précieux. Notre organisation est aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle a parcouru beaucoup de chemin dans le sens du progrès, mais elle doit améliorer encore ses performances au service des populations du bassin.



Il s’agit d’un vœu cher aux Chefs d’Etat. Je voudrais saluer ici le Président de la République Mohamed Ould Ghazouani, qui depuis son entrée en fonction, nous a fait l’honneur de soutenir nos actions au niveau de l’organisation, actions qui valent aujourd’hui, je pense, une transformation qualitative de ce que nous faisons.



Avec le Premier ministre, j’ai tenu à aborder les questions de l’heure qui sont celles de l’accroissement de l’offre hydroélectrique, de la maîtrise surtout des eaux du fleuve pour diminuer les risques d’inondations et booster le secteur agricole. Chacun sait que les préoccupations importantes de nos plus hautes autorités, donc des Chefs d’État de notre espace, c’est l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire.



Par la grâce de Dieu, le Fleuve Sénégal permet de valoriser les terres qui peuvent aujourd’hui servir d’appoint, sinon je pense d’élément moteur d’atteinte de cette sécurité alimentaire par l’exploitation des terres qui sont valorisées.



C’est le lieu de saluer ici le dynamisme de la SONADER et son ministère de tutelle et surtout de remercier notre ministre de tutelle qui est en homme d’expérience nous a donné dès le premier jour des indications très claires sur les attentes de la Mauritanie, surtout sur le rôle qu’elle jouera pour que l’OMVS soit à hauteur de mission.



Donc avec le Premier ministre, j’ai également abordé les questions liées aux infrastructures qui sont aujourd’hui programmées dont l’une des plus importantes concerne le projet de navigation sur le fleuve Sénégal qui est un programme structurant qui va permettre avec la massification des échanges de créer un effet d’entrainement qui sera, je pense, bénéfique à l’ensemble des populations du bassin.



Sur toutes ces questions, le Premier ministre nous a assurés du soutien de la Mauritanie tout en tenant compte également de la situation nouvelle que crée la pandémie qui rend assez difficile l’accès à des financements aussi importants que ceux que nous cherchons.



Nous repartons d’ici avec beaucoup d’espoir. En tout cas, la qualité de l’écoute dont nous avons pu jouir ici auprès de nos frères que cela soit de la part du ministre de tutelle, celui l’hydraulique et tous ceux que nous avons eu à rencontrer, nous avons vraiment le sentiment que nos préoccupations sont largement intégrées et qu’avec la nouvelle dynamique qui est insufflée notre organisation va atteindre inchallah les objectifs qui lui sont assignés par les Chefs d’Etat ».



La rencontre s’est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, du Directeur de Cabinet du Premier ministre, M. Sidi Ould Moulaye Zein et du Chargé de mission au Premier ministère, M. Mohamed Yahya Ould Ahmed Ould el Moctar.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité