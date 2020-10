BoghÃ© : Le Consortium AIEJT/IJSDS lance ses activitÃ©s

Terroir Journal - Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme intitulé « Promotion des valeurs de la cohésion sociale, de renforcement des capacités des jeunes et de la résilience face aux violences basées sur le genre dans la commune de Boghé », le Consortium AIEJT/IJSDS a organisé ce vendredi 23 octobre 2020, à l’auberge Hawo Moctar Sada de Boghé, la cérémonie de lancement de ses activités pour les 6 mois à venir.



Présidé par le Hakem de Boghé, M. Mohamed El Arbi O/ Mohameden, cet évènement a été rehaussé par la présence du, du Maire adjoint de la commune de Boghé, M. Dia Mamoudou Amadou, des coordinateurs de l’AIEJT et de l’IJSDS respectivement MM. Abdoulaye Mamadou Bâ et Alhousseïni Dem, du Délégué départemental du MEJS, M. Bakary Simakha, des Points focaux de ROSA, M. Sidi O. Hamoud et yérim Diop, du Chargé de la logistique, M. Amadou Samba Sao et de plusieurs autres personnalités issues de la société civile.



Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le Maire adjoint de Boghé a d’abord souhaité la bienvenue aux participants avant d’inviter les bénéficiaires « à tirer le maximum de profit de ce programme d’une importance capitale pour la construction de la Nation ».



Lui succédant, le porte-parole du Consortium, M. Dem Alhousseïni, a rappelé que le présent programme est exécuté par le consortium AIEJT (Association pour l’Insertion des Enfants et Jeunes Travailleurs) et l’IJSDS (Insertion des Jeunes Sujets de Déperdition Scolaire) sur financement de l’UE et de OXFAM en partenariat avec ROSA. « Nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour la réussite de toutes les activités prévues pour aboutir aux résultats escomptés », a-t-il ajouté.



Le représentant de ROSA, M. Yerim Diop a abondé dans le même sens indiquant que « ce financement en cascades vise à contribuer à l’émergence de ces OCB sur les plans institutionnel, organisationnel et financier » comptant sur « le sens de responsabilité, de transparence et de redevabilité des bénéficiaires dans la gestion de ces microprojets ».



Après ces échanges d’allocutions, le Chef du projet, M. Dia Mamadou Oumar, a fait une présentation succincte du programme : L’objectif général de ce projet est « de contribuer d’une part à la promotion de la cohésion sociale entre les différentes composantes résidentes et au renforcement des capacités des jeunes (filles et garçons) et d’autre part à la prévention des violences basées sur le genre ». il cible les associations de jeunes et de femmes dans les localités de Carrefour (Boghé), Ganki-Djery, Thénel, Tweï Djery et Thidé.



Il a pour objectifs spécifiques, le renforcement et l’intégration des différentes communautés vivant dans la Commune de Boghé par la formation de 40 jeunes issus de diverses communautés et la création d’une plate-forme (filles et garçons) ambassadeurs de la cohésion sociale. A l’issue de son exécution, il permettra de créer un cadre d’échanges et de brassage des différentes cultures pour une connaissance mutuelle.



Abdoulaye Dia



